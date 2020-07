Innovationen bei Influenza-Impfung

Bei der Influenza-Impfung dagegen gebe es heuer einige Innovationen, wie der Gesundheitsminister hervorhob: Erstmals wurde sie ins Gratis-Kinderimpfprogramm (200.000 Dosen) aufgenommen, zudem werden 100.000 Dosen für Personen über 65 zur Verfügung stehen. Außerdem sei erstmals ein EU-weiter Beschaffungsvorgang im Versuchsstadium. Denn derzeit sei jedes Land bemüht, seine Influenza-Vorräte aufzustocken, um gut durch den Winter zu kommen. In Österreich verfüge man bereits über 1,1 Millionen Dosen, so Anschober. Das sei in etwa ein Drittel bis 40 Prozent mehr als in der vergangenen Grippesaison.