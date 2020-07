Am Dienstagvormittag stieg die 44-Jährige zusammen mit einer Begleiterin von Werfen aus über den sogenannten „Bohlensteig“ in Richtung Hochkönig auf. Auf circa 1990 Metern Seehöhe mussten die beiden ein Schneefeld queren. Die Frau aus Bayern stieg dabei vor und rutschte aus, fiel über ein steiles Schneefeld talwärts und blieb mit dem Bein in einer Spalte hängen. Sie zog sich eine schwere Verletzung beim Sprunggelenk zu.