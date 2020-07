Mit „Ein Mann und eine Frau“ hatte Lelouch 1966 einen Klassiker der Nouvelle vague gedreht, während der französische Autorenfilmer neue Ästhetiken entwickelte. Die Story um eine Schauspielerin und einen Rennfahrer, die nach Schicksalsschlägen nur langsam zueinander finden, räumte international ab: die Goldene Palme in Cannes, einen Oscar für das Originaldrehbuch, Oscar und Golden Globe als bester ausländischer Film, für Aimee noch Golden Globe und britischen Film Award. In vielen Ohren zudem bis heute präsent: die traumhafte Titelmelodie „Un homme et une femme“ von Francis Lai.