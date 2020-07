„Mighty“ sei mehr als nur ein Haustier gewesen. „Es war eine Seelenverbindung“, so Bloom. „Es tut mir leid. Ich liebe dich. Ich danke dir. Ruhe in Frieden, mein mächtiges Herz, mein kleiner Kerl.“ In Gedenken an sein Hündchen ließ Bloom sich ein kleines Tattoo auf die Brust stechen. Den Namen seines geliebten Freundes sowie ein Ass trägt der Schauspieler nun ganz nah am Herzen.