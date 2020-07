„Krone“: Was plagt am meisten?

Sonja Huemer: Viele erleben Ungewissheit, ob sie überhaupt fahren können oder sollen – oder nicht. Die Situation kann sich ja rasch ändern. Das ist Stress pur! Und im Urlaub Sicherheitsmaßnahmen einhalten zu müssen stresst. Muss ich am Strand Maske tragen? Wie wird das am Buffet vom Hotel? Was passiert, wenn ich mich im Urlaubsort anstecke und ich werde krank? Bei den meisten tauchen diese Fragen auf.