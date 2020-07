Neuer Weg in Wattens

Nach dem Abstieg will Wattens eine Neuausrichtung vorantreiben. Junge einheimische Kräfte sollen forciert werden, nachdem in der Winterpause mit Blick auf den Abstiegskampf vor allem Ü30-Profis geholt worden waren. Zudem steht die Rückkehr zur alten Heimstätte, dem Gernot-Langes-Stadion, und möglicherweise auch zum alten Clubnamen an. Bleibt die WSG in der Bundesliga, wird weiter im Tivoli-Stadion gespielt.