Der 43-jährige Musiker soll sich in einem Bunker-artigen „Panikraum“, in dem es genug zu essen gibt, unter seiner Ranch in Cody im US-Bundesstaat Wyoming verschanzt haben. Der Rapper hat Angst (wie er in einem paranoiden Tweet enthüllte), dass seine Frau „einen Doktor ins Haus bringen will“, um ihn einzuschließen, wie in einem Horrorfilm. Und „wenn ich eingesperrt werde wie Mandela, dann wisst ihr alle, warum“.