Neue Details im Fall rund um jenen Tschetschenen, der im Jänner 2019 in einem Spiellokal in Wien-Favoriten von Polizisten ohne ersichtlichen Grund geschlagen worden ist: So soll in der Causa, von der erst in der Vorwoche ein Video aufgetaucht ist und in dessen Folge acht Beamte vorläufig suspendiert wurden, zunächst offenbar schleißig ermittelt worden sein.