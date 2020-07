Zudem zogen die Beamten einige Fahrzeuge, die zu laut waren, aus dem Verkehr. In Bruck an der Glocknerstraße konnte bei zwei Autos und einem Motorrad aus Deutschland jeweils eine übermäßige Lärmentwicklung durch manipulierte Auspuffanalgen festgestellt werden. Der Auspuff eines Pkws erreichte anstatt der erlaubten 80 Dezibel sogar 111 Dezibel. Bei den beiden Pkws aus dem Bezirk Zell am See wurden die Zulassungen vorläufig aufgehoben und die Kennzeichen abgenommen. Alle Lenker werden den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht.