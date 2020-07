Der 16-jährige Linzer fuhr am 21. Juli gegen 20 Uhr mit einem Moped im Gemeindegebiet Traun auf der Kremstalstraße Richtung Ansfelden. Am Sozius befand sich ein bis dato unbekannten Beifahrer. Eine zivile Polizeistreife wollte das Moped aufgrund der auffälligen Bauweise anhalten. Der Linzer drehte jedoch um, fuhr in die entgegengesetzte Richtung weiter und versuchte sich auf diese Weise der Anhaltung zu entziehen. Sein Mitfahrer versuchte während der gesamten Verfolgungsfahrt mit einer Hand das Kennzeichen, das die Polizisten aber längst abgelesen hatten, zu verdecken.