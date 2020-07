Ja-Wort für Mwepu

Derweil hatte der abwanderungswillige Enock Mwepu ganz besondere Pläne. Der 22-Jährige Sambier hielt in seiner Heimat um die Hand seiner langjährigen Freundin Matilda an. Nach ihrem Ja-Wort kündigte Mwepu an, dass das Paar 2021 heiraten wird.