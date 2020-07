Der AC Mailand hat am späten Dienstagabend in der Seria A bei Sassuolo, dem Klub von Ex-Rapidler Mert Müldür, dank eines Doppelpacks von Altstar Zlatan Ibrahimovic mit 2:1 gewonnen. Der Schwede traf in der 19. Minute per Kopf zur Führung für die Mailänder. Nach dem Ausgleich der Hausherren per Elfmeter war der 38-Jährige knapp vor dem Pausenpfiff (45.+2) dann zum 2:1 zur Stelle. Milan bleibt damit seit dem Re-Start der Serie A ungeschlagen und darf mit dem Antreten in der Europa League planen. Alle Tore und Highlights vom Spiel sehen Sie hier im Video (oben).