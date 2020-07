Es war ein schrecklicher Zwischenfall im Bezirk Eferding in Oberösterreich, am Mittwochmorgen konnte die Polizei den vermeintlichen Tierquäler ausforschen - es war eine Verkettung unglücklicher Umstände! Am Dienstagabend hatte eine Frau ihren Hund an der Anhängevorrichtung des Autos angeleint, weil sie den Rasen mähen wollte. Plötzlich war ihr Mann ins Auto gestiegen, weil er zu seinem Bruder fahren wollte. Er bemerkte erst an seinem etwa 1,5 Kilometer entfernten Ziel, was passiert war ...