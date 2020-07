Austausch mit Kollegen

Was das wert ist? „Wir hören auch keine Neuigkeiten“, berichtet der 25-Jährige, der sich gerade in seiner Tiroler Heimat befindet - und sich immer wieder mit seinen Mannschaftskollegen austauscht. „Wir Spieler hängen in der Luft, erfahren eigentlich auch alles aus den Medien.“ Ob er jemals wieder für Mattersburg auflaufen wird? „Es bleibt uns nur zu hoffen.“