Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat den mühsam erkämpften Deal in Brüssel gegen die heftige Kritik aus den Oppositionsreihen verteidigt und am Dienstagabend in der „ZiB 2“ zum wiederholten Male betont, dass er neben dem europäischen Gedanken auch die österreichischen Steuerzahler im Blick gehabt habe. Zudem habe sich Österreich über die Gruppe der „Sparsamen Vier“ plus Finnland innerhalb der EU als kleines Land zu einem wichtigen Machtfaktor entwickelt. Das sei sogar „viel entscheidender als die Zahlen bei diesem Gipfel“ erklärte Kurz im Gespräch mit Moderator Armin Wolf.