Nichts ist wie es war. Davon können die Funktionäre von Regionalligist Deutschlandsberg ein Liedchen singen. Eigentlich hätte das erste steirische Bewerbsspiel im Fußball-Unterhaus seit Corona am Freitag in Groß St. Florian (UL West) steigen sollen - „wegen der Umsetzbarkeit des Präventionskonzeptes hat man uns aber gefragt, ob wir das Spiel bei uns im Stadion veranstalten können“, so DSC-Chef Klaus Suppan. Der wie der Rest der Funktionäre vor dem ersten Ankick nun alle Hände voll zu tun hat