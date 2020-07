Eine neue Ära bricht an - nämlich jene des Basketball-3-gegen-3! „Man kann sich noch kaum vorstellen, was da auf uns zukommt“, sagt Routinier Moritz Lanegger. Der Grazer spielte schon mit 16 in der Kapfenberg-Akademie, ist seit zwölf Jahren Profi. Jetzt will der 30-Jährige, der mit Klosterneuburg 2012 den Bundesliga-Meistertitel einheimste, seinen Fokus voll und ganz auf den neuen Trendsport legen. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, auch das Team (Ex-Kapfenberger Filip Krämer und Gmundens Matthias Linortner sind dabei, ein vierter Mann fehlt noch) ist noch nicht komplett - aber „Momo“ will früher oder später auf der 3x3-World Tour für Furore sorgen.