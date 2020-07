Angesicht der vielen außergewöhnlichen Lösungen und einem Bau in Kleinserie überrascht der gehobene Preis nicht: Rund 30.000 Pfund (rund 33.000 Euro) soll eine „2 Stroke“ kosten. Einen finalen Preis sowie die Stückzahl will Langen Motorcycles im September verraten. Zunächst muss die „2 Stroke“ die niedrigeren Zulassungsanforderungen in Großbritannien erfüllen. Kunden sollen dort im Sommer 2021 bedient werden. Ist das Interesse an dem Zweitakt-Café-Racer auch in Festlandeuropa hoch, will Langen eine dort zulassungsfähige Variante für 2022 auflegen.