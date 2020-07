In einigen Ländern sind die Mitführpflichten außergewöhnlich, sodass man eventuell erst in den Fachhandel muss„, sagt ÖAMTC-Touristikerin Maria Renner. So gehört z.B. in Frankreich ein Alkoholtest zum verpflichtenden Repertoire. Und in Deutschland müssen Lenker von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen (also auch viele Reisemobile oder Gespanne) eine tragbare, blinkende Warnleuchte griffbereit haben. Die Expertin nennt die wichtigsten “Must-haves" fürs Auto in beliebten Reiseländern: