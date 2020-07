Er ist nach dem Coronavirus zurzeit zweifellos der zweitgrößte Aufreger, zumindest in Tirol: Canis Lupus, der Wolf. Es ist nicht mehr ein mentales Relikt der Kindheit, suggeriert durch Märchen wie „Der böse Wolf und die sieben Geißlein“. Er ist real, dokumentiert durch die „Fallzahlen“, die sich wie in der Covid-19-Verbreitungszeit mehren. Mittlerweile scheint er in fast allen Bezirken angekommen. Jüngste Ereignisse im Unterland, Oberland und Außerfern lassen darauf schließen.