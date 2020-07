Frau R. war gerade in der U3-Station Ottakring sitzend in die „Krone“-Story um den delogierten Mieter, der in einem Haus in der Degengasse seine Gasleitung manipuliert und damit beinahe eine Katastrophe ausgelöst haben soll, vertieft. Als zufällig ein Mann an ihr vorbeispazierte, der genau wie jener auf dem Fahndungsfoto aussah.