Strengere Maßnahmen als in Österreich

Natürlich alles eine Folge der umfangreichen Corona-Schutzmaßnahmen, die man in Italien eingeführt hat - viel rigoroser als hierzulande. Die Schutzmaske ist in „Italia“ zum wichtigsten modischen Accessoire geworden - sie muss in Innenbereichen überall getragen werden. Beim Supermarkt oder in der Bäckerei muss man vor dem Eintreten eine Nummer ziehen, so soll allzu großes Gedränge vermieden werden. In den meisten kleineren Boutiquen dürfen sich ohnehin nur zwei Kunden gleichzeitig aufhalten.