Tests laufen in zehn Tourismusregionen an

Das Screening erfolgt im Auftrag des Bundes in ganz Österreich. Nach Probedurchläufen in Wagrain-Kleinarl befindet sich Salzburgs Hotellerie bereits in der zweiten Testwoche – der Kreis der teilnehmenden Regionen erweitert sich stetig. Waren es in der Vorwoche noch 1500 durchgeführte Tests, stehen diese Woche schon doppelt so viele am Plan. „Es gibt fast täglich neue Entwicklungen. Die Screenings werden laufend erweitert“, sagt Gernot Hörwertner von Salzburger Land Tourismus. Bereits zehn Tourismusregionen nehmen an dem Projekt teil (siehe Grafik). Im Laufe der nächsten Wochen wird die Testkapazität auf 10.000 Personen hochgefahren.