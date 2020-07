„Ich will keine Ausreden suchen, es ist nur schwierig, da wir als Mannschaft aus dem Urlaub kommen. Die anderen Mannschaften kommen aus dem Rhythmus. Das ist sicherlich irgendwo ein Nachteil“, sagte Alaba nach einem „Cybertraining“ der Münchner am Dienstag. „Aber wir sind sicher keine Mannschaft, die versucht, sich zu verstecken. Wir wissen schon, wer wir sind und zu was wir fähig sind.“ In der Mannschaft von Trainer Hansi Flick sieht Alaba großes Potenzial und Selbstvertrauen. „Wir wollen da weitermachen, wo wir in Berlin (Pokalsieg, Anm.) aufgehört haben. Mein Gefühl ist sehr positiv.“