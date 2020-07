Plexiglas und Masken

Paul Kimberger, oberster Lehrergewerkschafter im Pflichtschulbereich, glaubt, dass der Herbst alle Möglichkeiten vom Voll- und Schichtbetrieb bis zum Homeschooling mit sich bringen kann. Er wünscht sich etwa eine Lehrer-Hotline, über die im Verdachtsfall rasch ein Testungsteam in die Schule geschickt wird. Und er sagt weiter: „Schulen müssen sofort informiert werden, wenn es Corona-Fälle in Familien gibt. Kaum nachvollziehbar, dass das mit Verweis auf Datenschutz jedoch unterlassen wird.“ Er kann sich Maskenpflicht vorstellen, auch Plexiglasscheiben zwischen Sitzplätzen. Stichwort: Sicherheitsinfrastruktur. Doch auch er gesteht, die Vorbereitungen beim Landesschulrat laufen nicht so intensiv, wie er es sich vorstellt.