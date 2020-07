Keine Freunde, Internet als einziges Hobby

Auf Fragen der Vorsitzenden Richterin zu seinem Werdegang antwortete der Mann knapp. Gute Freunde habe er nicht gehabt, er sei auch in keinem Verein gewesen. Er habe vor allem Interesse am Internet gehabt, weil man sich dort frei unterhalten könne. „Man fragt sich natürlich, wie man solche Taten verhindern kann, ich habe da natürlich kein Interesse dran“, sagte B. Nach dem verkürzten Wehrdienst habe er sein Studium krankheitsbedingt abgebrochen, danach habe er in den Tag hinein gelebt. Sein einziges Hobby war das Internet „Nach 2015 hab ich entschieden, nichts mehr für diese Gesellschaft zu tun“, gab der 28-Jährige zu Protokoll. Laut einem „Bild“-Gerichtsreporter hatte B. im Vorfeld ein Redemanuskript für den Prozessauftakt angefertigt, welches er am Dienstag auch mitnahm.