3508 Hieb- und Stichwaffen abgenommen

Denn die Sicherheitsleute machten in einigen Fällen nicht nur große Augen, sondern lebten durchaus gefährlich: So wurden steiermarkweit sechs Schusswaffen konfisziert, zudem 3508 Hieb- und Stichwaffen, sprich Taschenmesser und Co. 2281 Abnahmen fielen unter die Kategorie „gefährliche Gegenstände“. Dazu gehören Nagelfeilen, Pfeffersprays, Schraubenzieher oder Regenschirme.