Der EU-Deal und die gesundheitliche Lage - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Show. Zu Gast per Video-Schalte ist Manfred Schumi aus der Wirtschaftsredaktion der Kronen Zeitung. Ob Österreich gut oder schlecht verhandelt hat, was der Deal für die Zukunft der EU bedeutet und wie wichtig die vieldiskutierten Rabatte sind, hat er mit krone.tv-Journalistin Damita Pressl besprochen. Außerdem war Innenpolitikredakteurin Doris Vettermann mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) in Berlin unterwegs.