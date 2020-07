Siegel für Almprodukte

Um der Almwirtschaft bessere Rahmenbedingungen zu ermöglichen, kündigte die Ministerin zudem ein neues Siegel für Almprodukte an. Dieses solle in Kooperation mit den Tourismusverbänden vor allem bei der Vermarktung helfen. Der Schriftzug „Von der Alm“ und die Abbildung eines Edelweißes sollen Käufern zeigen, dass es sich um von der AMA zertifizierte Produkte handelt. Diese würden aufgrund der höheren Produktionskosten auch etwas mehr kosten, so Schwärzler.