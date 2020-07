Eine eigene Erhebung bei Anbietern in NÖ soll Kunden fortan helfen, die wahren Kosten für die anfallenden Arbeiten noch besser einschätzen und falsche Dienstleister so umgehen zu können. Und nicht zuletzt die Preiserhebung selbst zeigte auch, warum das oft gar nicht so leicht ist. So wurden bei den insgesamt 46 teilnehmenden Installateur-Betrieben je nach Landesviertel Preisunterschiede von bis zu 60 Prozent für ein und dieselbe Leistung verzeichnet. Während man im Waldviertel bei beiden Tarifen vergleichsweise günstig versorgt wird, liegt beim Stundensatz für eine Partie das Industrieviertel vorne.