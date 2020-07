Insgesamt werden an den fünf Tagen fünfzehn unterschiedliche Medaillenentscheidungen fallen. Neben den klassischen Frauen- und Herrenbewerben, kämpfen auch die Juniorinnen und Junioren in verschiedenen Rennen um Edelmetall. Für Salzburgs Downhill-Aushängeschild Valentina Höll wird es erst am letzten Tag so richtig spannend. Der Titelkampf in ihrem Bewerb ist der Vorletzte am WM-Wochenende.