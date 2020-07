Bei der 12. Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden ist Österreichs Damen-Elf das Team der Stunde. Nie zuvor hatte sich die 1990 gegründete Frauenmannschaft für eine Endrunde qualifizieren können. Bei der Euro-Premiere trifft man als klarer Außenseiter in Gruppe C auf die Schweiz, Island und die starken Französinnen. Im ersten Gruppenspiel werden die Eidgenossinnen mit 1:0 geschlagen; anschließend kommt es am 22. Juli 2017 zum Showdown gegen das Topteam aus Frankreich. Frankreich ist damals auf Platz drei der Weltrangliste, Österreich nur Vierundzwanzigster. Doch die Österreicherinnen präsentieren sich von ihrer besten Seite und zeigen, dass sich die Aufbauarbeit und das harte Training gelohnt hat ...