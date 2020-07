In Colorado und Utah kämpfen die Einsatzkräfte derzeit immer wieder gegen Waldbrände an. In zehn Staaten gilt laut Medienberichten inzwischen die höchste Alarmstufe. Die Kombination aus starken Winden, extremer Trockenheit und hohen Temperaturen lasse das Feuerrisiko steigen. Eines dieser Flammeninfernos erlebte eine Familie auf der Fahrt durch den US-Bundesstaat Utah am Sonntag.