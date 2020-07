Unsere deutschen Verwandten haben ebenso einiges zu bieten, wenn es um die alpine Küche geht. Wer im Sommer zum Bodensee oder in Allgäu reist, kommt dort in den Genuss der typisch süddeutschen Küche. TV-Spitzenkoch und Allgäuer Christian Henze präsentiert in diesem Buch die Lieblingsgerichte der Region. Lernen Sie, wie man Original Kässpatzen, Spätzle, Knöpfle, Maultaschen, Seelen, Krautkrapfen, Kaiserschmarren und Schupfnudeln mit ganz einfachen Zutaten schnell und einfach zubereitet.