In dieser Mixed-Liga spielen u.a. auch Venus Williams (USA) und Kim Clijsters (BEL). Maximal 500 Fans sind in dem 2.500 Zuschauer fassenden Stadion erlaubt. Der US-Amerikaner Frances Tiafoe hatte auf die Teilnahme verzichten müssen, nachdem er in einem Exhibition-Bewerb positiv auf das Coronavirus getestet worden war.