„Städter können mit Natur oft nicht richtig umgehen“

Der Blick aufs Handy kann aber auch beim Wandern zum Verhängnis werden. Digitale Landkarten und Routenplaner haben die klassische Karte ersetzt. Die Ablenkung ist daher auch am Berg gestiegen, der Übermut vieler groß. "Der Städter ist es vielleicht manchmal nicht so gewohnt, mit der Natur richtig umzugehen. Oft werden Selfies an Stellen gemacht, die zwar ein schönes Ambiente bieten, aber gleichzeitig an steilen Abhängen liegen. Dann vielleicht noch ein kleiner Schritt zurück und das Unglück ist passiert."