Russische Spenden an Johnsons Partei?

In dem Bericht des Geheimdienstausschusses heißt es, Oligarchen mit Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin hätten vor der Volksabstimmung im Jahr 2016 ihre Schirmherrschaften für Projekte in Großbritannien sowie ihren Einfluss „in weiten Kreisen des britischen Establishments ausgebaut“. Eine russische Einflussnahme in Großbritannien sei „die neue Normalität“. Kritiker hatten Premierminister Johnson vorgeworfen, die Veröffentlichung zu verschleppen, weil womöglich russische Spenden an seine konservative Partei enthüllt werden könnten.