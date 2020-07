Dominik Wydra bleibt in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga. Der frühere Rapidler heuerte nach seiner Vertragsauflösung in Aue bei Eintracht Braunschweig an. Beim Aufsteiger unterschrieb der 26-Jährige einen Kontrakt bis 2022. Sportdirektor Peter Vollmann begrüßte einen zweitligaerfahrenen Spieler, der sowohl in der Dreierabwehrkette als auch im defensiven Mittelfeld agieren könne.