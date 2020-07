In Wien wurden in den vergangenen 24 Stunden 32 Neuinfektionen verzeichnet, in Oberösterreich waren es 23 und in Niederösterreich elf. In der Steiermark kam es zu zehn neuen Fällen, in Kärnten zu vier und im Burgenland zu einem. In Vorarlberg wurde eine Neuinfektion mit dem Coronavirus verzeichnet.