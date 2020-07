Solidarität in Europa hat einen hohen Preis. Und wenn es der Gemeinschaftsgedanke ist. Trotz finanziellem Kompromiss am Ende: Auch der letzte Gipfeltag in Brüssel bewies, dass man sich in Europa vor allem darüber einig ist, dass man sich eigentlich nicht einig ist. Die Beziehungen innerhalb der Union sind dauerhaft beschädigt.