Auf der Suche nach der besten Pizza der Stadt wird man vielleicht schon in den eigenen vier Wänden - bzw. im Garten oder auf Balkonien - fündig. Möglich macht es ein Pizzastein für den Griller: Dieser sorgt dafür, dass Diavolo & Co. so frisch und knusprig wie vom Italiener schmecken. Das glauben Sie nicht? Die „Krone“-Kulinarik-Redaktion hat‘s getestet!