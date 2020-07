Fabian Neumayr wird schon seit einiger Zeit immer wieder mit Profivereinen in Verbindung gebracht. Ein Wechsel des 21-Jährigen im Sommer scheint sehr wahrscheinlich, doch wohin zieht es den Youngster? In der 2. Liga wurde er bereits mit mehreren Teams in Verbindung gebracht, darunter auch beim Grazer Traditionsverein, dem GAK. Diese Woche ist Neumayr auch in der Murmetropole zu Gast, allerdings beim großen Stadtrivalen, dem SK Sturm.