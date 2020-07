Bares auf mehrere Konten aufteilen

Es kann also sinnvoll sein, Kontoverbindungen und Spareinlagen auf mehrere Banken aufzuteilen: Bei Beträgen über 100.000 Euro greift die Einlagensicherung nicht. Außerdem: Wer vom Girokonto bis zum Wertpapierdepot alles auf einer insolventen Bank hat, muss einige Tage - zumindest die siebentägige gesetzliche Frist - auf Auszahlung durch die Einlagensicherung warten. Gesichert sind übrigens auch Einlagen in Fremdwährungen und von nicht-österreichischen Staatsbürgern, so die AK.