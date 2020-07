Das Berliner ISTAF-Leichtathletik-Meeting am 13. September kann als eine der ersten Sport-Großveranstaltungen in Deutschland mit Fans über die Bühne gehen. Die Organisatoren um Meeting-Direktor Martin Seeber planen angesichts der Corona-Beschränkungen mit rund 3.500 Zuschauern im Olympiastadion. Üblicherweise sind es mehr als zehn Mal so viele.