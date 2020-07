Heuer nur „Saison-Update“

Der Fokus auf das nächstjährige „Pro Evolution Soccer“ (PES) hat allerdings zur Folge, dass es dieses Jahr lediglich kleinere Aktualisierungen gibt: „Das schiere Ausmaß all dessen, was wir für unser Debüt der nächsten Generation erreichen wollen, hat es erforderlich gemacht, unsere Anstrengungen in anderen Entwicklungsbereichen zu drosseln. Infolgedessen haben wir beschlossen, das diesjährige PES als gestrafftes Angebot in Form eines ‚Saison-Updates‘ zu lancieren“, so Konami weiter.