„In Ordnung, traurig zu sein“

Kaia Gerber, die Tochter von Supermodel Cindy Crawford, ist überzeugt davon, dass das, was die meisten Menschen von ihrem Leben sehen, nur der Glanz und Glamour ist und nicht die Schattenseiten. Sie fügt im Interview hinzu: „Das, was man in den Medien am häufigsten sieht, sind die Highlights. Dabei ist es auch in Ordnung, manchmal nicht in Ordnung zu sein. Es ist in Ordnung, traurig zu sein. Es ist in Ordnung, schlechte Tage zu haben.“