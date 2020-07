„Damit die Lage in der Steiermark weiterhin so stabil bleibt und Hot Spots rasch eingedämmt werden können, müssen wir die Rahmenbedingungen für ein effizientes Kontaktpersonenmanagement schaffen. Ich danke dem Bundesheer, dass es uns dabei unterstützt. Das ist eine wichtige Entlastung für unsere Gesundheitsbehörden in den Bezirken“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.