Die wegen der Corona-Pandemie auf rund 1000 Gläubige begrenzte Pilgerfahrt nach Mekka soll am 29. Juli beginnen. Der Mittwoch der kommenden Woche werde der erste Tag der jährlichen Veranstaltung sein, teilten die Behörden in Saudi-Arabien am Montag mit. Der Zeitpunkt des Hadsch wird gemäß dem islamischen Mondkalender durch die Position des Mondes bestimmt.