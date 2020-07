Ampelsystem „zentraler Punkt“

Wichtig sei, dass das vom Gesundheitssystem vorbereitete Ampelsystem zügig fertiggestellt werde. „Das ist der zentrale Punkt, um regional gut auf das Ansteigen von Infektionen reagieren zu können, damit kein Fleckerlteppich entsteht.“ Darüber hinaus gebe es noch andere Fragen, etwa wie man an der Grenze vorgehe. Er werde zu Mittag in Wien sein und dann ausführlich mit seinen Regierungskollegen beraten. Am Nachmittag werde eine Entscheidung getroffen.