Schauspieler Keanu Reeves arbeitet an einer Serie von Comic-Büchern mit. Mit Matt Kindt, dem Graphic-Novel-Autor der „New York Times“, will der Hollywoodstar eine zwölfteilige Comicserie mit dem Titel „BRZRKR“ (sprich: Berzerker) produzieren. Der erste Teil soll in diesem Oktober veröffentlicht werden, wie CNN berichtete.